«Урал» показал состояние поля на стадионе «Шинника». На нём местами нет газона

Пресс-служба «Урала» опубликовала в «Твиттере» фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле, где сегодня пройдёт матч 1/4 финала Кубка России.



На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.

Матч «Шинник» — «Урал» состоится сегодня, 4 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Александр Богданов (Верея) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



На предыдущих стадиях Кубка России «Шинник» оказался сильнее «Текстильщика» (1:0), «Сочи» (0:0, 5:4 пен) и «Нижнего Новгорода» (2:2, 3:0 пен). «Урал» прошёл «Черноморец» (2:0) и «Арсенал» (2:2, 5:4 пен).