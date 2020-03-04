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Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ

Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.

«За три часа до игры мы начали подготовку трибуны к дерби. Всё шло по сценарию, довольно гладко и в привычном для нас режиме, пока примерно за два часа до стартового свистка сотрудники правоохранительных органов не сообщили нам, что на перформанс наложен запрет. Кем запрещён и по каким причинам, нам, разумеется, не сказали. Далее баннер был конфискован и вынесен за пределы стадиона. Также нам сообщили, что после матча у нас будет возможность вернуть полотно обратно для использования в технических целях в будущем (что является обычной практикой в подобной ситуации). К сожалению, все эти договорённости не были соблюдены сотрудниками органов, и после матча баннер под конвоем отправился в ближайшее отделение полиции, после чего был перевезён в другое отделение. И только сегодня мы получили возможность забрать перформанс! Это вопиющий случай в истории российского фанатизма, когда болельщикам не просто запрещают какой-либо перформанс, но и изымают его без каких-либо объективных причин.

По данному перформансу высказался лично директор по безопасности РПЛ А.А. Мейтин и заявил, что лига определила баннер слишком провокационным. А мы все помним, что в истории российского фанатизма, из совсем недавнего прошлого, появлялись баннеры на трибунах и более «провокационного» содержания», — говорится в сообщении фанатов бело-голубых.

Фото: Страница «Ультрас Динамо 2009» во «ВКонтакте»

Мейтин: баннер болельщиков «Динамо» был слишком провоцирующим, на нём были свиные головы
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