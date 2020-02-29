Мейтин: баннер болельщиков «Динамо» был слишком провоцирующим, на нём были свиные головы

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал об особенностях проведения матча 20-го тура «Динамо» — «Спартак» (0:2).

«Запретить баннер болельщиков «Динамо» было коллективным решением Лиги. Баннер был слишком провоцирующим, на нём были отрубленные свиные головы.

Я тоже слышал, что были драки, это было в городе. Я отслеживал только то, что было на стадионе. Хотел бы поблагодарить болельщиков обеих команд, всё прошло неплохо.

По поводу проблем с заходом на стадион мне пока ничего неизвестно. Если это было, то будем разбираться. Не могу находиться везде, если были недоработки, будем исправлять.

С точки зрения расписания Кубка всё было согласовано, такие накладки бывают. Что касается сегодняшних московских матчей, то два клуба обратились. Если бы мы поставили ЦСКА или «Спартак» на другое время, то у них были бы неравные условия при подготовке к Кубку.

Тренироваться в метро — это нормально. Но мы против того, чтобы повторялось то, что было в Ростове. Думаю, что за тот случай кого-то наказали, но Лигу на этот счёт не информировали», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.