Мейтин: баннер болельщиков «Динамо» был слишком провоцирующим, на нём были свиные головы

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал об особенностях проведения матча 20-го тура «Динамо» — «Спартак» (0:2).
«Запретить баннер болельщиков «Динамо» было коллективным решением Лиги. Баннер был слишком провоцирующим, на нём были отрубленные свиные головы.
Я тоже слышал, что были драки, это было в городе. Я отслеживал только то, что было на стадионе. Хотел бы поблагодарить болельщиков обеих команд, всё прошло неплохо.
По поводу проблем с заходом на стадион мне пока ничего неизвестно. Если это было, то будем разбираться. Не могу находиться везде, если были недоработки, будем исправлять.
С точки зрения расписания Кубка всё было согласовано, такие накладки бывают. Что касается сегодняшних московских матчей, то два клуба обратились. Если бы мы поставили ЦСКА или «Спартак» на другое время, то у них были бы неравные условия при подготовке к Кубку.
Тренироваться в метро — это нормально. Но мы против того, чтобы повторялось то, что было в Ростове. Думаю, что за тот случай кого-то наказали, но Лигу на этот счёт не информировали», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 29 февраля 2020
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