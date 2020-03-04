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«Шиннику» запретили проводить матчи ФНЛ на своём стадионе

«Шиннику» запретили проводить матчи ФНЛ на своём стадионе
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло решение запретить «Шиннику» проводить домашние встречи турнира на одноимённом стадионе в Ярославле из-за неудовлетворительного состояния газона.

«На основании заключения комиссии ФНЛ лига наложила запрет на проведение матчей турнира на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.

Таким образом, матч «Шинник» — «Ротор» 15 марта должен пройти на резервной арене ярославцев», — говорится в заявлении ФНЛ в «Твиттере».

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) перенёс встречу 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал», которая должна была пройти сегодня, 4 марта.

«Шинник», набрав 40 очков, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.

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