Матч Кубка России перенесли за три часа до начала. Наш футбол вернулся!

И недели не прошло, как после зимней паузы возобновился сезон, но наш футбол уже не раз нас порадовал – как хорошим, так и не очень. И если в РПЛ основные недовольства касаются судейства, то Кубок России зашёл с козырей помощнее: с переноса матча за несколько часов до игры.

Что произошло?

4 марта в 18:30 в Ярославле должен был начаться матч 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом», но за три с половиной часа до стартового свистка игру отменили. Причина — состояние поля, которое сейчас выглядит как вскопанный огород.

Как поле прошло инспекцию?

Днём ранее проверять поле приезжала комиссия РФС. Судя по тому, что матч не отменили, делегата всё устроило – поле он принял. Правда, оценил не на высшую оценку.



— Инспектор, когда допускал поле, написал: травяной покров имеется, поле на троечку, играть можно, — сказал президент «Урала» Григорий Иванов. — Как только мне об этом сообщили, я приехал на поле и посмотрел на него своими глазами. Я хоть и президент, но в газонах немного разбираюсь. Мы каждый год перестилаем поле, тратим деньги и делаем всё, чтобы подготовить его к Премьер-Лиге. А я пришёл и сразу, понял, что тут играть нельзя. Я не знаю, как можно было делать такое заключение.



Вечером «Шинник» провёл на стадионе тренировку.

Что говорят в клубах?

Больше всего этому внезапному переносу по очевидным причинам недоволен «Урал»: во-первых, клуб впустую потратил средства на перелёт и размещение, во-вторых, из-за этого пострадает их тренировочный процесс — клуб потерял три дня полноценных тренировок.



— Нам этот перенос сейчас вообще невыгоден! – негодует Иванов. — У нас просто потеряно два дня: сегодня без игры, а завтра мы вообще планировали провести здесь восстановление. В Ярославле согласились дать нам поле ещё на вчерашний день, но мы решили поберечь их поле и потренировались вчера дома. Нам это тоже было неудобно, но мы, повторюсь, приняли решение поберечь их поле. А они вчера умудрились там потренироваться. Там такие ямы в штрафной, что просто опасно играть людям. Можно сломать ноги! А они стоят в стороне и говорят, что они снимутся, у них денег нет и всё тому подобное. А мы тут при чём, при чём тут РФС и футбольный клуб «Урал»?!



Ну перенесли игру, а куда?! У нас уже всё распланировано. Тренеров надо же как-то уважать. А то получается у нас потерян день, потеряна игра, но добавили ещё одну.

Претензий к РФС у нас нет, есть претензии к отдельно взятым людям, которые этим занимались. И главная моя претензия, что тут изначально нельзя было играть. Почему нельзя это всё решить заранее и перенести игру в другое место?! Вон, Москва рядом, Химки. Российский футбольный союз сейчас поступил правильно, но невыгодно для нас. Играть на такое поле, конечно, — позорище!



Загендиректора «Шинника» Валерий Флоров сказал, что обе команды были готовы играть, но РФС принял решение о переносе. Более того, для них такое состояние поля – норма.



— Президент «Урала» говорил, что команда готова играть на этом поле, — сказал Фролов. Комиссия поставила тройку нашему газону. Мы были готовы сегодня играть — всегда начинали сезон на таком поле.

Что говорят в РФС?

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев не понимает, почему газон оказался в таком состоянии.



— Стадион имеет сертификат, для нас непонятно, почему поле оказалось не готовым к игре при благоприятных климатических условиях. Вчера на стадионе был делегат и главный судья матча, они отметили, что поле, по их оценке, на тройку с минусом. Нам непонятно, почему «Шинник» провёл там тренировку и усугубил состояние поля. Сегодня туда приехала комиссия ФНЛ, которая выступит с информацией, что матч ФНЛ с «Ротором» тоже переносится. Мы очень огорчены, нам непонятно, почему «Шинник» не подготовил поле, но мы сегодня мы приняли решение, что не имеем права рисковать здоровьем футболистов. И также мы не можем нести имиджевые потери от такого матча — мы не готовы играть на таких полях.

Кубок России, 1/4 финала. Скандал в Ярославле, матч «Шинник» — «Урал» отменён. LIVE! Все подробности матчей.

А как же болельщики?

Тем, кто посреди недели сорвался в Ярославль, не позавидуешь.

Болельщик «Урала» Роман Ведерников приехал на матч с «Шинником» — это шестой его выезд в сезоне. Он живёт в 250 км от Екатеринбурга, но ездит на каждую домашнюю игру. Для этой поездки ему даже пришлось взять короткий отпуск.



— Матом сказать нельзя, да? – начал он. — Изначально я собирался на этот матч ещё после выхода в 1/4 Кубка, когда мы обыграли Тулу. Взял на работе отпуск, заранее купил билеты. В Ярославль приехал с отличным настроением. А по итогу что? Огород на поле, картошку хоть сажай. Возвращать билеты я не планирую, потому что их никто не вернёт. «Шиннику» желаю технического поражения, сами виноваты. «Уралу» — победы в Кубке.



Алаев сказал, что РФС подумает, как возместить приехавшим болельщикам затраты на неудачную поездку.



— Приносим извинения болельщикам «Урала». Будем думать, как можем компенсировать их потери. До конца недели определим дату и место проведения матча. Может, игра будет перенесена из Ярославля, — сказал он.