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«МЮ» — «Ман Сити»: Зинченко начнёт матч с первых минут

«МЮ» — «Ман Сити»: Зинченко начнёт матч с первых минут
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 19:30 мск.

В основе «горожан» на позиции защитника сыграет бывший игрок «Уфы», футболист сборной Украины Александр Зинченко.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Уильямс, Джеймс, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Байи, Туанзебе, Мата, Мактоминей, Гринвуд, Игало.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандинью, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Фоден, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.

Запасные: Браво, Уокер, Хесус, Давид Сильва, Менди, Марез, Эрик Гарсия.

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