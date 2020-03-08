«МЮ» — «Ман Сити»: Зинченко начнёт матч с первых минут
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 19:30 мск.
В основе «горожан» на позиции защитника сыграет бывший игрок «Уфы», футболист сборной Украины Александр Зинченко.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Уильямс, Джеймс, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Байи, Туанзебе, Мата, Мактоминей, Гринвуд, Игало.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандинью, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Фоден, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Браво, Уокер, Хесус, Давид Сильва, Менди, Марез, Эрик Гарсия.
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