Нобоа: верим, что «Сочи» может остаться в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).



«Счастливы, что выиграли, но нужно сразу начинать думать об «Оренбурге». Верим, что можем остаться в РПЛ. У нас есть шанс. Нужно хорошо играть во всех матчах, готовиться к каждой игре как к последней. Сейчас мы не можем думать о том, что будет в конце сезона. Сейчас думаем об «Оренбурге», — сказал Нобоа журналистам.



Видео с комментарием футболиста и празднованием игроков «Сочи» в раздевалке опубликовано в «инстаграме» южного клуба.

«Сочи», набрав 18 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (25) — на 8-м месте.



11 марта в отложенном матче 18 тура «Сочи» дома сыграет с «Оренбургом».