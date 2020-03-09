«Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону»

В матче 27-го тура испанской Примеры севильский «Бетис» встречался с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл «Бетис». На 40-й минуте полузащитника севильцев Набиля Фекира сбили на границе штрафной «Реала», мяч отскочил к защитнику Сиднею, который нанёс сильный удар в ближнюю девятку. В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота севильцев — защитник «сливочных» Марсело боролся у вратарской и оказался на газоне после стыка с Сиднеем. Форвард «Реала» Карим Бензема легко реализовал пенальти.

Победный гол «Бетис» забил на 82-й минуте, когда Бензема отошёл на свою половину для розыгрыша мяча и ошибся с пасом. Мяч перехватил форвард «Бетиса» Кристиан Тельо, который убежал один на один и точно пробил в ближний для вратаря угол.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом, ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо, резервный рефери — Сальвадор Лакс Франко.

«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в таблице, не сумев обойти «Барселону» (58).