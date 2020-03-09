И. Попов — о нереализованном пенальти Ерёменко: кто не бил, тот не промахивался
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал нереализованный 11-метровый удар хавбека ростовчан Романа Ерёменко в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2). Напомним, сам Попов сумел реализовать пенальти в этой встрече.
«Кто не бил пенальти, тот не промахивался. Каждый может промахнуться. Я тоже уже не забивал, так что ничего страшного, что Рома не забил. Я был уверен, что на мне пенальти назначат, он был. Мы провели неплохой матч, но в конце, когда поставили пенальти в наши ворота, мы потеряли концентрацию на секунду. Если бы было 3-3, то это было бы неприятно, всё-таки имели на двух игроков больше», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
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