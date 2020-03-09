Карпин — о победе в матче с ЦСКА: катастрофа была во всём

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).
«Катастрофа была во всём. В чём? Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол, ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить?
По состоянию Чистякова ничего пока сказать не могу. Мамаев нормально дебютировал, мастерство у него есть, сомнений не было. Лишний раз он это показал, к тому же забил, нормально. Такая победа даёт больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всё скажу футболистам.
Поле меня шокировало две недели назад, ничего не было. Это был реальный шок, сегодня — катастрофа, а неделю назад, представляете, что было? Сегодня можно сказать, что всё было идеально, если сравнивать с тем, что мы увидели неделю назад. Мы не выясняем, кто виноват, но, думаю, всё понятно — кто управлял, заводил поле в зиму. Ответ? «Спорт-Ин». Они занимались, у них спросите.
Зайнутдинов борется за место в составе, всё будет зависеть от него. Ионов к «Локомотиву» не восстановится — 99%», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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