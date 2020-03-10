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РФС: в ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве

РФС: в ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве
Футбол / РПЛ 0

Директор по коммуникация Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

«РФС исполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что Собянин внёс изменения в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», дополнив указ пунктом 1 (1) в следующей редакции:

«Запретить до 10 апреля 2020 г. Проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек». Ранее стало известно, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, который должен был проходить в Москве с 13 по 21 апреля, был перенесён на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.

В РПЛ прокомментировали запрет массовых мероприятий в Москве
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