Видео: блестящий гол дальним ударом с лёта в американской Лиге чемпионов

«Монреаль Импэкт» уступил «Олимпии» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Итоговый счёт встречи – 1:2.



Самый яркий момент матча произошёл в начале второго тайма, на 47-й минуте, когда счёт был 0:2. После неразберихи на фланге полузащитник хозяев Сафир Тайдер получил скидку от партнёра и бросился в атаку. Мяч скакал по газону, а до ворот было около 30 метров, однако алжирца это не смутило. Подстроившись под снаряд, он нанёс мощный удар под перекладину, застав голкипера врасплох. Шансы стража ворот снизила траектория полёта мяча.



Голевым пасом в этом эпизоде отметился новичок «Монреаль Импэкт» хавбек Виктор Ваньяма, недавно перешедший в канадский клуб из лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

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