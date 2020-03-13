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«Байер» в гостях победил «Рейнджерс» в Лиге Европы

«Байер» в гостях победил «Рейнджерс» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы леверкузенский «Байер» на выезде победил шотландский «Рейнджерс» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Айброкс».

Счёт на 37-й минуте открыл нападающий «Байера» Кай Хаверц, реализовав пенальти. На 67-й минуте полузащитник Чарлес Арангис удвоил преимущество леверкузенцев. Защитник «Рейнджерс» Джордж Эдмундсон отыграл один мяч, забив с передачи Джеймса Тавернье. Вышедший на замену форвард Леон Бэйли на 88-й минуте забил третий мяч «Байера», ассистировал ему Мусса Диаби.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» сыграл вничью с английским «Вулверхэмптоном». Матч в Пиреях на стадионе «Георгиос Караискакис» завершился со счётом 1:1. Греческий клуб с 28-й минуты играл в меньшинстве после удаления Рубена Семеду. Форвард «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби забил первый гол в матче, однако Педру Нету с передачи Жоау Моутинью сравнял счёт.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2020, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Хаверц – 37' (пен)   0:2 Арангис – 67'   1:2 Эдмундсон – 75'   1:3 Бэйли – 88'
Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2020, четверг. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
1:0 Эль-Араби – 54'   1:1 Нету – 67'
Удаления: Семеду – 28' / нет
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