Футболисты «Фиорентины» Кутроне и Песселья заразились коронавирусом

Футболисты «Фиорентины» Херман Песселья и Патрик Кутроне заразились коронавирусом, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Ранее стало известно, что 20-летний сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович сдал положительный анализ на коронавирус. Положительный тест на COVID-19 сдали и пять футболистов «Сампдории», среди которых Маттео Габбьядини и Олбин Экдаль, а также защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. Из-за пандемии коронавируса были приостановлены чемпионаты Франции, Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- 14 марта 2020
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