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Заражённый коронавирусом вице-президент «Фламенго» встречался с Пересом и Абидалем

Заражённый коронавирусом вице-президент «Фламенго» встречался с Пересом и Абидалем
Футбол / Испания 0

Сдавший положительный тест на COVID-19 вице-президент бразильского «Фламенго» Маурицио Гомес де Маттос в течение последней недели встречался с руководством испанских грандов — «Реала» и «Барселоны».

Судя по записям из «твиттера» Маттоса, 8 марта он посетил музей мадридского «Реала». В числе прочих он контактировал с президентом испанского клуба Флорентино Пересом. Пятью днями ранее он побывал в расположении «Барселоны», где встречался со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

11 марта во время поездки в столицу государства руководитель был доставлен в больницу. Де Маттосу запретили возвращаться в Рио-де-Жанейро, так как из-за соответствующих симптомов врачи заподозрили у него заражение коронавирусом. 12 марта был проведён тест на коронавирус, и его результат оказался положительным.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тыс. человек, в России — 47.

Член руководства «Фламенго» сдал положительный тест на коронавирус
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