Васин — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА пришлось играть с «автобусом» весь матч

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).
«Автобус» можно убрать, только забив гол. Ставка была на то, чтобы забить как можно быстрее. В принципе, у нас были моменты, где-то не повезло, поэтому пришлось играть с «автобусом» всю игру.
Мы понимали, что чем ближе к концу матча, тем ниже соперник будет садиться. Поэтому старались быстрее двигать мяч и больше рисковать. Обречённости не было, просто в начале игры не повезло, а как показывает практика, в концовке таких матчей забить тяжелее. Поэтому в конце моментов уже не было.
Не предполагал, что ЦСКА проведёт четыре матча без побед. А те результаты, что были на сборах, не стоит учитывать. Хотя сборы неплохо прошли, никто не получил травму», — сказал Васин в интервью клубной пресс-службе.
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