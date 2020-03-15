Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сейвы Беленова и удар Магнуссона в штангу — в видеообзоре матча ЦСКА — «Уфа»

Сейвы Беленова и удар Магнуссона в штангу — в видеообзоре матча ЦСКА — «Уфа»
Футбол / РПЛ 0

В 22-м туре чемпионата России московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. Матч состоялся в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему ассистировали судьи на линиях Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея).

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (27) — на девятом месте.

Видео можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Зенитом», а «Уфа» дома встретится с «Тамбовом». Матчи состоятся 22 марта.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Персонал на матче ЦСКА — «Уфа» обязали использовать медицинские маски
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020