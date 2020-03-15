Сейвы Беленова и удар Магнуссона в штангу — в видеообзоре матча ЦСКА — «Уфа»

В 22-м туре чемпионата России московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. Матч состоялся в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему ассистировали судьи на линиях Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея).



ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (27) — на девятом месте.

Видео можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Зенитом», а «Уфа» дома встретится с «Тамбовом». Матчи состоятся 22 марта.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020