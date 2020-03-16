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Овчинников: Акинфеев — знак качества. Если страна потребует, думаю, он вернётся

Овчинников: Акинфеев — знак качества. Если страна потребует, думаю, он вернётся
Футбол / РПЛ 0

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о форме вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева, а также высказался о его возможном возвращении в сборную России.

«На мой взгляд, Игорь ещё лет пять точно может, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев — знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам. Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернётся. Все прекрасно понимают, что лучше него нет», — приводит слова Овчинникова Sport24.

Акинфеева начали вызывать в сборную России в 2004 году. В 2018 году, после домашнего чемпионата мира, Игорь объявил об уходе из национальной команды. За ЦСКА 33-летний голкипер выступает на протяжении всей карьеры, которая длится с 2002 года.

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