Слуцкий: Акинфеев — сильнейший российский вратарь с огромным отрывом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о последних результатах сборной России, а также выразил мнение, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим футболистом страны на своей позиции.
«Чем можно объяснить чудо, случившееся со сборной России на домашнем чемпионате мира? Я не знаю, я же не был внутри. Но то, что это фантастический результат, – это однозначно, и команда его заслужила. Мы не должны к этому относиться как к чуду или нет. Это факт, который был. Пытаться его объяснить… Зачем обсуждать счастье?
Думаю, после чемпионата мира сборная уверенно прошла в финальную часть Евро. Мы уже знаем жеребьёвку. Команде вполне по силам, учитывая все обстоятельства, ставить задачу как минимум выхода из группы. Я думаю, что сборная на это способна.
Нужно ли Акинфееву возвращаться? Пусть это решает сам Акинфеев. Сильнейший ли это российский вратарь? Конечно. С огромным отрывом. У него есть дар, который он активно своей работой развил в то, что он собой представляет», — цитирует Слуцкого «Спорт Бизнес Online».
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