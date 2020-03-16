21-летний испанский тренер скончался от коронавируса

Тренер Франсиско Гарсия, работавший в системе клуба «Атлетико Портада Альта», скончался от коронавируса, сообщает Marca.



Специалист узнал о заражении несколько дней назад. На момент ухода из жизни ему был 21 год. В своём клубе он занимал должность тренера детской команды.



Отмечается, что Гарсия находился в зоне риска, поскольку ранее страдал от онкологического заболевания. Тренер скончался в больнице в Малаге накануне, 15 марта. При этом незадолго до смерти он находился в стабильном состоянии и общался с семьёй.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.