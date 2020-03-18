«Эспаньол» объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

«Эспаньол» на официальном сайте сообщил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.



Положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у футболистов основной команды каталонского клуба, а также у членов тренерского штаба. Отмечается, что состояние заразившихся не вызывает опасений, болезнь протекает легко. Все игроки и тренеры следуют медицинским рекомендациям.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. Из-за угрозы распространения коронавируса ранее были приостановлены нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании, а также другие ведущие турниры.

Сетьен вслед за Месси призвал жителей Испании оставаться дома из-за коронавируса