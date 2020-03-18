«Эспаньол» объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе
«Эспаньол» на официальном сайте сообщил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.
Положительные результаты тестов на коронавирус зафиксированы у футболистов основной команды каталонского клуба, а также у членов тренерского штаба. Отмечается, что состояние заразившихся не вызывает опасений, болезнь протекает легко. Все игроки и тренеры следуют медицинским рекомендациям.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. Из-за угрозы распространения коронавируса ранее были приостановлены нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании, а также другие ведущие турниры.
Сетьен вслед за Месси призвал жителей Испании оставаться дома из-за коронавируса
Читайте также
- 18 марта 2020
-
00:53
-
00:41
-
00:16
-
00:03
- 17 марта 2020
-
23:36
-
23:35
-
23:21
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
21:51
-
21:27
-
21:12
-
21:06БАТЭ обновил эмблему Фото
-
20:53
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
19:57
-
19:52
-
19:31
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:06
-
18:56
-
18:53
-
18:45
-
18:37
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:14
Партнерский контент