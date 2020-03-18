«Бавария» готова продать трёх футболистов основы

Руководство «Баварии» в условиях карантина из-за пандемии коронавируса начало строить планы на летнее трансферное окно.



Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб готов расстаться сразу с тремя футболистами основы: защитником Жеромом Боатенгом и полузащитниками Хави Мартинесом и Корентином Толиссо. За счёт их продажи руководство надеется разгрузить зарплатную ведомость.



При этом с большой вероятностью «Бавария» выкупит у «Интера» хавбека Ивана Перишича. В настоящее время обсуждается сумма трансфера. Ожидается, что она составит от € 15 млн до € 20 млн. Также клуб хочет продлить контракт с вратарём Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером, в то время как судьба защитника Давида Алабы остаётся туманной – австриец не уверен, что хочет остаться в Германии.

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