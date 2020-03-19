Прядкин: возможно, будет расширение трансферного окна

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что летнее трансферное окно может быть расширено из-за эпидемии коронавируса.
«У ряда футболистов из 240 контракты заканчиваются в конце мая. Есть и исключения — у некоторых соглашение истекает 6-10 июня. Также есть игроки в аренде, а аренды тоже заканчиваются в конце последнего месяца весны. Такая ситуация не только у нас, но и в других европейских лигах.
Ещё один важный тренд, с которым столкнётся УЕФА – ФФП. Клубам с громадными бюджетами сложно пройти все финансовые критерии в связи с вынужденной паузой. У нас будет создана рабочая группа, где мы изучим все аспекты, связанные с юридической составляющей контракта каждого игрока. Возможно, будет расширение трансферного окна. Мы попросили клубы, чтобы все предложения на эту тему они направили нам. Сформулируем этот пакет предложений и направим его в РФС», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».
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