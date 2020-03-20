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Луценко – о людях, которые скупают гречку: телевизор влияет на большой процент населения

Луценко – о людях, которые скупают гречку: телевизор влияет на большой процент населения
Футбол / РПЛ 0

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился мнением о россиянах, которые в больших количествах скупают крупы во время эпидемии коронавируса.

«То, что люди скупают массово гречку и туалетную бумагу, — понятное дело. У нас телевизор влияет на большой процент населения. Людям сразу кажется, что нужно запасаться. Мне звонили из провинции и говорили, что всё спокойно. Из Беларуси звонили, там вроде тоже ничего. А вот из Подмосковья звонил знакомый и сказал, что там действительно всё скупают.

Если говорить обо мне, заходил в магазин, и там есть всё необходимое. Что касается знакомых за границей, то они только в Беларуси, у них всё хорошо. Там даже чемпионат начался, им без разницы: играть — значит играть (смеётся. — Прим. «Чемпионата»). Верю ли я, что чемпионат возобновится 10 апреля? Есть ощущение, что всё действительно наладится и утихнет. Именно у нас, в России. А в Европе ничего нормального не будет. Отталкиваясь от этого, и у нас чемпионат пострадает», — сказал Луценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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