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Неймар, Халк, Каннаваро. Джано показал коллекцию футболок

Неймар, Халк, Каннаваро. Джано показал коллекцию футболок
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник кипрского «Анортосиса» и сборной Грузии Джано Ананидзе, известный в России по выступлению за московский «Спартак», на своей странице в «Инстаграме» показал свою коллекцию футболок, подаренных ему другими игроками.

Джано снял на камеру футболки форварда «ПСЖ» Неймара, экс-защитника сборной Италии Фабио Каннаваро, нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и бывшего форварда питерцев Халка, защитника сборной Испании Серхио Рамоса, нескольких бывших футболистов сборной Грузии.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» и в «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

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