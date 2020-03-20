Крыховяк в пятый раз за сезон стал игроком месяца в «Локомотиве»

Польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком команды по итогам марта.

«Завершено голосование за лучшего футболиста «Локомотива» в марте. Победу в пятый раз в этом сезоне одержал Гжегож Крыховяк, за которого свои голоса отдали 5605 человек, или 69,5%.

На втором месте Маринато Гилерме – 940 голосов, или 11,6%. На третьем Станислав Магкеев – 682 голоса, или 8,4%. Далее расположились Алексей Миранчук – 651 голос, или 8%, а также Рифат Жемалетдинов – 187 голосов, или 2,3%. Всего в голосовании приняли участие 8065 человек", — сообщает пресс-служба «Локомотива».

В трёх мартовских матчах Крыховяк забил один гол и сделал результативную передачу. В этом сезоне Гжегож провёл за «Локомотив» 20 матчей в РПЛ, забил девять голов и отдал четыре голевых передачи.