Крыховяк в пятый раз за сезон стал игроком месяца в «Локомотиве»

Польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком команды по итогам марта.
«Завершено голосование за лучшего футболиста «Локомотива» в марте. Победу в пятый раз в этом сезоне одержал Гжегож Крыховяк, за которого свои голоса отдали 5605 человек, или 69,5%.
На втором месте Маринато Гилерме – 940 голосов, или 11,6%. На третьем Станислав Магкеев – 682 голоса, или 8,4%. Далее расположились Алексей Миранчук – 651 голос, или 8%, а также Рифат Жемалетдинов – 187 голосов, или 2,3%. Всего в голосовании приняли участие 8065 человек", — сообщает пресс-служба «Локомотива».
В трёх мартовских матчах Крыховяк забил один гол и сделал результативную передачу. В этом сезоне Гжегож провёл за «Локомотив» 20 матчей в РПЛ, забил девять голов и отдал четыре голевых передачи.
- 20 марта 2020
-
20:05
-
20:03
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:18
-
19:12
-
19:10
-
18:50
-
18:50
-
18:36
-
18:31
-
18:12
-
18:09
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:30
-
17:18
-
17:02
-
16:41
-
16:32
-
16:30
-
16:13
-
15:51
-
15:30
-
15:19
-
15:11
-
15:05
-
14:51