Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Янчевский сообщил, что ФК «Слуцк» может сняться с розыгрыша Высшей лиги Беларуси. Причиной такого решения могут стать финансовые трудности, с которыми клуб столкнулся после потери основного спонсора.



«Ситуация непростая, учитывая, что в ДЮСШ при клубе 250 юных игроков занимаются футболом. На мой взгляд, это классический пример, как не поступают. Клуб и вся его инфраструктура, можно сказать, — детище сахарорафинадного комбината, на самом деле социальный проект. Но, как только возникла сложная ситуация, комбинат от клуба отказался. На заседании наблюдательного совета предприятия, к сожалению, проголосовали против дальнейшей поддержки клуба. Работникам, которые входят в наблюдательный совет, всё равно…



Безусловно, жалко того, что уже наработано, создано. Город и предприятия, в соответствии с указом об оказании спонсорской помощи, поддерживают и будут поддерживать клуб, но этого недостаточно. Если ситуация не изменится, судьба команды очевидна: скорее всего, она покинет высшую лигу чемпионата», — цитирует Янчевского «Слуцкий край».