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Алиев выполнил челлендж с туалетной бумагой и бросил вызов Милевскому и Игорю Суркису

Алиев выполнил челлендж с туалетной бумагой и бросил вызов Милевскому и Игорю Суркису
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Александр Алиев принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома». Украинец поделился на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги прямо в супермаркете.

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, такие как аргентинец Лионель Месси, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди и другие.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.

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