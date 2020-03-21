Алиев выполнил челлендж с туалетной бумагой и бросил вызов Милевскому и Игорю Суркису

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Александр Алиев принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома». Украинец поделился на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги прямо в супермаркете.
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, такие как аргентинец Лионель Месси, защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди и другие.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.
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