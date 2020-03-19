Экс-полузащитник «Локомотива» Алиев: думаю, коронавирус — это фейк
Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев назвал фейком ситуацию, связанную с коронавирусом. Алиев опубликовал видео в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«Прогулялся я по улице, народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Я думаю, коронавирус – это всё фейк. Для кого-то нужен этот коронавирус, и кто-то это всё запустил. Слышал, что сегодня 368 человек в Италии умерло, но я думаю, это всё фейк. Главное – берегите себя, будьте здоровыми», – сказал Алиев.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
Судебное заседание по иску «Локомотива» к Геркусу отложено из-за коронавируса
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