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Чалов назвал четырёх нападающих, на которых равняется. Среди них нет ни Месси, ни Роналду

Чалов назвал четырёх нападающих, на которых равняется. Среди них нет ни Месси, ни Роналду
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, на каких футболистов равняется.

«Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого беру по чуть-чуть», — сказал Чалов в интервью, опубликованном на канале журналиста Нобеля Арустамяна в YouTube.

В том же интервью агент Чалова Кристиан Эмиле рассказал об интересе к российскому футболисту со стороны «Кристал Пэлас». По его словам, лондонцы предлагали за Чалова £ 25 млн (примерно € 27 млн).

Чалов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти) и двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Агент Чалова: «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова £ 25 млн, и это чистейшая правда
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