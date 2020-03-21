Чалов назвал четырёх нападающих, на которых равняется. Среди них нет ни Месси, ни Роналду

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, на каких футболистов равняется.

«Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого беру по чуть-чуть», — сказал Чалов в интервью, опубликованном на канале журналиста Нобеля Арустамяна в YouTube.

В том же интервью агент Чалова Кристиан Эмиле рассказал об интересе к российскому футболисту со стороны «Кристал Пэлас». По его словам, лондонцы предлагали за Чалова £ 25 млн (примерно € 27 млн).

Чалов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти) и двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.