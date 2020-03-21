Агент Чалова: «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова £ 25 млн, и это чистейшая правда

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал об интересе к российскому футболисту со стороны «Кристал Пэлас».



«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова £ 25 млн (примерно € 27 млн). И это чистейшая правда. ЦСКА считает, что Чалов стоит больше 25 млн. Он им нужен для чемпионата и выхода в Лигу чемпионов. В Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Фёдора.



Если бы он перешёл в «Кристал Пэлас», это мог быть большой шаг на пути в большой клуб, в любой топ-клуб мира", — сказал Эмиле в интервью, опубликованном на канале журналиста Нобеля Арустамяна в YouTube.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти) и двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.