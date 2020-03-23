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Слуцкий сравнил себя с танцором из клипа Little Big

Слуцкий сравнил себя с танцором из клипа Little Big
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на своей странице в «Инстаграме» опубликовал отрывок из нового клипа группы Little Big.

48-летний специалист сравнил себя с танцором, который стал очень популярным после выхода ролика.

«Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении. Найдёшь меня на этом видео? (это очень легко)», — написал Слуцкий.

Видео можно посмотреть на странице Леонида Слуцкого в «Инстаграме».

«Рубин», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах казанская команда одержала 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Напомним, Слуцкий стал главным тренером «Рубина» 19 декабря 2019 года. До этого он возглавлял нидерландский клуб «Витесс».

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