Слуцкий — С. Бакаеву: не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал видео полузащитника команды Солтмурада Бакаева.
Ранее Бакаев принял участие в челлендже «Оставайся дома», почеканив мяч для американского футбола под плейлист Слуцкого. В ролике звучала песня группы «Руки вверх!».
«Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием», — написал в комментариях Слуцкий.
Во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Один из наиболее популярных — чеканка рулона туалетной бумаги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончался 11 921 человек.
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