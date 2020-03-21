Слуцкий — С. Бакаеву: не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал видео полузащитника команды Солтмурада Бакаева.

Ранее Бакаев принял участие в челлендже «Оставайся дома», почеканив мяч для американского футбола под плейлист Слуцкого. В ролике звучала песня группы «Руки вверх!».

«Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием», — написал в комментариях Слуцкий.

Во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Один из наиболее популярных — чеканка рулона туалетной бумаги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончался 11 921 человек.

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