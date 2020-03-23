Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к первой жене на 27 апреля

Савёловский суд Москвы отложил рассмотрение иска бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к экс-супруге телеведущей Юлии Барановской на 27 апреля, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.



Ранее стало известно, что Аршавин обратился в суд с иском к первой жене с требованием уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Напомним, Барановская воспитывает двух сыновей и дочь, которые ещё не достигли совершеннолетия. Когда Аршавин играл за «Зенит», он выплачивал алименты на троих детей в размере 5 млн рублей.



Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста в 2018 году. Андрей начинал карьеру в «Зените» и защищал цвета клуба с 1999 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015 год. Экс-форвард выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В сборную России вызывался с 2002 по 2012 год.

Аршавин подал в суд на первую жену