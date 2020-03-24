Роналду и его агент пожертвовали более € 1 млн на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш оказали финансовую помощь трём отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту, где находятся пациенты, заражённые коронавирусом, сообщает JuveFC.



По информации источника, сумма пожертвования составила более € 1 млн. В качестве благодарности новое отделение интенсивной терапии в одной из больниц Порту будет названо в честь Роналду и Мендеша.



Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у троих его партнёров по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом