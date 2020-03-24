Роналду и его агент пожертвовали более € 1 млн на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш оказали финансовую помощь трём отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту, где находятся пациенты, заражённые коронавирусом, сообщает JuveFC.
По информации источника, сумма пожертвования составила более € 1 млн. В качестве благодарности новое отделение интенсивной терапии в одной из больниц Порту будет названо в честь Роналду и Мендеша.
Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у троих его партнёров по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
- 24 марта 2020
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:33
-
19:32
-
19:15
-
19:02
-
18:52
-
18:38
-
18:36
-
18:19
-
17:56
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:38
-
17:19
-
17:18
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:29
-
16:28
-
16:15
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:37
-
15:18
-
14:53
-
14:48