«Зенит» взыскал 687 тыс. рублей с фаната, который выбежал на поле в матче с «Фенербахче»
Петербургский «Зенит» взыскал 687 тыс. рублей с болельщика Ары Саакяна, который выбежал на поле во время домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (3:1) 21 февраля 2019 года, сообщает ТАСС.
Такое решение принято Боровичским районным судом Новгородской области.
«Взыскать с Саакяна в пользу «Зенита» убытки в размере 687 706 рублей», — говорится в решении суда.
Инцидент произошёл на 61-й минуте матча. Саакян выбежал на поле и пытался добраться до футболистов. Болельщику запрещено посещать стадион в течение полугода.
Из-за действий фаната УЕФА оштрафовал «Зенит» на €10 тыс. Теперь эту сумму болельщик должен возместить клубу. Кроме того, Саакян обязан оплатить судебную пошлину в размере 10 тыс. рублей.
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