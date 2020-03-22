Болельщики «Спартака» добежали из Москвы до Тулы на отменённый матч с «Арсеналом»

Два болельщика «Спартака» устроили забег из Москвы до Тулы, сообщает телеграм-канал Ofnews.
По информации источника, Алексей Востриков и Сергей Карпенко преодолели дистанцию в 205 км за 3 дня и добрались до стадиона тульского «Арсенала» с флагом красно-белых. Сегодня, 22 марта, должен был состояться матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак», однако все встречи турнира были перенесены в связи с пандемией коронавируса.
На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. В России на 22 марта зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом.
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