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Футболистка сборной России поработала с мячом спустя несколько дней после операции на ноге

Футболистка сборной России поработала с мячом спустя несколько дней после операции на ноге
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник женской сборной России и ЦСКА Ксения Коваленко позанималась с мячом спустя несколько дней после операции на колене.

«Ксения Коваленко только выписалась из больницы и сразу за мяч. Ксюша, ногу береги!» — предостерегает футболистку официальный «инстаграм» сборной России.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее сообщалось, что девушке была проведена операция на передней и боковой крестообразных связках, а также на мениске правого колена.

Ксения родилась в Казахстане, но является воспитанницей кемеровского «Кузбасса». Девушке 24 года, и она уже успела стать чемпионкой России с «Россиянкой», а также выиграть Кубок России с ЖФК ЦСКА, где играет до сих пор. Ксения выступает на позиции защитника, где надо быть жёсткой, чего не скажешь по очень красивым фотографиям футболистки, которыми она радует своих многочисленных подписчиков в социальных сетях. С 2014 года выступает за женскую сборную России, является обладательницей бронзовой медали Универсиады 2017 года. В 2014 году вошла в «Топ-100 самых сексуальных девушек планеты 2014» по версии мужского журнала FHM.

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