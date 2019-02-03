Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Бокс. Альварез — Ковалев
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Красота дня – Ксения Коваленко

Ксения Коваленко
Андрей Панков
Фото: instagram.com/kovalenko_ksenia11
Самая красивая футболистка России
Защитник сборной России Ксения Коваленко, которая поразит вас красотой.
Футбол

Ксения Коваленко — одна из самых популярных российских футболисток и точно одна из самых красивых. Ксения родилась в Казахстане, но является воспитанницей кемеровского «Кузбасса». Девушке 23 года, и она уже успела стать чемпионкой России с «Россиянкой», а также выиграть Кубок России с ЖФК ЦСКА, где играет до сих пор. Ксения выступает на позиции защитника, где надо быть жёсткой, чего не скажешь по очень красивым фотографиям футболистки, которыми она радует своих многочисленных подписчиков в социальных сетях. С 2014 года выступает за женскую сборную России, обладательница бронзовой медали Универсиады 2017 года. В 2014 году вошла в «Топ-100 самых сексуальных девушек планеты 2014» по версии мужского журнала FHM.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент