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Дзюба — про Лукашенко на обложке FIFA 21: это бомба

Дзюба — про Лукашенко на обложке FIFA 21: это бомба
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал шуточную обложку футбольного симулятора FIFA 21 с изображением президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Это бомба», — написал Дзюба в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля.

Дзюба перешёл в «Зенит» в 2015 году из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 21 матче чемпионата России (в 19 — в основном составе), стал автором 13 забитых мячей (4 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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