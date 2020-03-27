Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа пожертвовал € 300 тыс. на борьбу с коронавирусом. Деньги были отправлены медицинскому департаменту Мадрида (родной город игрока) и будут пущены на нужны больниц и врачей, сообщает Marca.
Пожертвование было анонимным, однако Де Хеа поблагодарила в «Твиттере» президент коммуны Мадрид Изабель Диас Айусо. Это не первый благородный жест со стороны Де Хеа. В сентябре он пожертвовал € 200 тыс. жертвам наводнения в Аликанте.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тысяч. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.
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