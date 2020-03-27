«Чемпионат» запустил раздел с полезными материалами «Остаёмся дома»
В преддверии недели карантина «Чемпионат» запустил специальный раздел «Остаёмся дома». В нём будет собрана полезная информация, которая позволит продуктивно провести время в домашних условиях. Читателям будут доступны планы домашних тренировок, обзоры книг и бесплатных приложений, подборки фильмов, статьи от врачей об улучшении иммунитета и питании, написанные доступным языком.
Проект «Остаёмся дома» – часть международной акции под хештегом #stayhome. Акция была запущена малайзийскими врачами, которые призывали оставаться дома и минимизировать риски распространения коронавируса. Флешмоб приобрёл мировой масштаб в том числе и с подачи звёзд спорта Лионеля Месси, Криштиану Роналду и многих других.
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