«Чемпионат» запустил раздел с полезными материалами «Остаёмся дома»

В преддверии недели карантина «Чемпионат» запустил специальный раздел «Остаёмся дома». В нём будет собрана полезная информация, которая позволит продуктивно провести время в домашних условиях. Читателям будут доступны планы домашних тренировок, обзоры книг и бесплатных приложений, подборки фильмов, статьи от врачей об улучшении иммунитета и питании, написанные доступным языком.

Проект «Остаёмся дома» – часть международной акции под хештегом #stayhome. Акция была запущена малайзийскими врачами, которые призывали оставаться дома и минимизировать риски распространения коронавируса. Флешмоб приобрёл мировой масштаб в том числе и с подачи звёзд спорта Лионеля Месси, Криштиану Роналду и многих других.