Эдер показал, как тренируется дома во время паузы в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер на своей странице в "Инстаграме" показал, как проходят его тренировки в домашних условиях во время паузы в Российской Премьер-Лиге.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Пауза в чемпионате России продлится до 10 апреля. Футболисты «Локомотива» и других клубов находятся на карантине. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
В РПЛ сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
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