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Бывший игрок «Ньюкасла» Солано задержан в Перу за нарушение карантина

Бывший игрок «Ньюкасла» Солано задержан в Перу за нарушение карантина
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник сборной Перу и «Ньюкасла» Нолберто Солано рассказал, что был задержан за нарушение правил карантина.

По словам Солано, он ходил в гости к друзьям, кто-то из соседей услышал музыку и вызвал полицию. Экс-футболист отрицает, что был на вечеринке во время комендантского часа.

«Знаю, насколько серьёзен коронавирус. В нашей компании было всего пять человек. Кто-то услышал музыку и позвонил в полицию. Нам пришлось пройти в полицейский участок. Полицейские спросили, что мы делаем, и я ответил, что это не вечеринка, а встреча друзей», — цитирует Mirror Солано.

Власти Перу ввели обязательную самоизоляцию, из дома нельзя выходить без существенной причины. В ночное время действует комендантский час. Министр внутренних дел Перу Карлос Моран заявил, что правительство составляет список нарушителей карантина, им может грозить до трёх лет тюрьмы.

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