Фобер: когда мне звонили из «Реала», я ответил, что у меня нет времени на ерунду

Французский полузащитник Жюльен Фобер вспомнил о своём переходе в мадридский «Реал» из «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды в 2009 году.

«Мы на клубном автобусе ехали на «Аптон Парк» на матч с «Фулхэмом». Мне позвонил французский парень и сказал: «Привет, я работаю в «Реале», нам нужно поговорить». Я ответил ему, мол, мне нужно готовиться к важному матчу, у меня нет времени на ерунду.

Я выключил телефон, мы сыграли, после матча я включил его и увидел около 30 текстовых и 50 голосовых сообщений. Тогда я осознал, что всё серьезно, поэтому позвонил своему менеджеру.

Я испытывал смешанные чувства, но был счастлив – ведь это «Реал». Когда я понял, что это не фейк, я молился, чтобы переговоры прошли успешно.

Когда сделку закрыли, я вернулся забрать свои вещи в «Вест Хэме», некоторые из ребят начали смеяться. Они говорили: «Жюльен, ты понимаешь, где ты? Это, чёрт возьми, «Реал». Помню, что Марк Нобл игнорировал меня, и я спросил: «Марк, в чём проблема?». Он ответил: «Жюльен, я не могу с тобой разговаривать, ты игрок «Реала». Ты выше меня». Было очень много шуток», — приводит слова Фобера The Athletic.