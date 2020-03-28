Заразившийся коронавирусом игрок «Фиорентины»: худшее позади, но вначале было страшно

Защитник «Фиорентины» Херман Песселья, у которого диагностирован коронавирус, рассказал о своём самочувствии.



«У меня были некоторые симптомы, но, к счастью, ничего серьёзного. Я спокойно лечился, хотя вначале мне было страшно. Мои симптомы не были слишком сильными, я старался сохранять спокойствие. Худшее позади. Прошло уже несколько дней, скоро надо будет сдать ещё анализы, чтобы убедиться в отсутствии вируса», — цитирует Песселью Football Italia.

14 марта стало известно, что футболисты «Фиорентины» Херман Песселья и Патрик Кутроне заразились коронавирусом. Также 20-летний сербский форвард флорентийцев Душан Влахович сдал положительный анализ на коронавирус.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч.