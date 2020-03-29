Большинство капитанов испанских клубов выступили против сокращения зарплат

Большинство капитанов испанских клубов из Примеры и Сегунды выступили против снижения зарплат в связи с приостановкой чемпионата из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, президент Ассоциации футболистов Испании Давид Агансо провёл видеоконференцию с представителями команд. По итогам встречи, большинство капитанов клубов выступило против снижения зарплат по процедуре ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo – «Протокол временного регулирования занятости»). По данному протоколу клубы вправе сократить зарплаты и аннулировать трудовые договоры с сотрудниками в особых случаях, к которым относится пандемия коронавируса.

27 марта «Барселона» на официальном сайте сообщила о принятии ряда антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса. Клуб сократит рабочий день всех сотрудникам и пропорционально сократит им заработную плату.