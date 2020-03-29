Большинство капитанов испанских клубов выступили против сокращения зарплат

Большинство капитанов испанских клубов из Примеры и Сегунды выступили против снижения зарплат в связи с приостановкой чемпионата из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, президент Ассоциации футболистов Испании Давид Агансо провёл видеоконференцию с представителями команд. По итогам встречи, большинство капитанов клубов выступило против снижения зарплат по процедуре ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo – «Протокол временного регулирования занятости»). По данному протоколу клубы вправе сократить зарплаты и аннулировать трудовые договоры с сотрудниками в особых случаях, к которым относится пандемия коронавируса.
27 марта «Барселона» на официальном сайте сообщила о принятии ряда антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса. Клуб сократит рабочий день всех сотрудникам и пропорционально сократит им заработную плату.
- 29 марта 2020
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:46
-
09:27
-
09:24
-
08:30
-
08:00
-
07:28
-
06:22
-
06:20
-
05:53
-
05:24
-
04:49
-
04:30
-
03:52
-
03:24
-
03:00
-
02:44
-
02:27
-
02:01
-
01:39
-
00:59
-
00:52
-
00:41
-
00:36
-
00:19
-
00:01
- 28 марта 2020
-
23:55
-
23:42
-
23:28
-
23:27
-
23:09