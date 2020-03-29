Арбитр английской Премьер-лиги стал волонтёром для помощи в борьбе с коронавирусом

Арбитр Энтони Тейлор, работающий на матчах английской Премьер-лиги, стал волонтёром Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, сообщает Sky News.
По информации источника, Тейлор намерен помочь организации в борьбе с коронавирусом. Арбитр, ранее работавший охранником в тюрьме, отметил, что на такой поступок его вдохновила сестра, Кейт, работающая врачом.
«Поскольку сестра находится на передовой, это самое малое, что я могу сделать. Понимаю, с чем ей приходится иметь дело и как она чувствует себя, возвращаясь с работы. Чем больше будет тех, кто может выделить немного времени, чтобы помочь в этой борьбе, тем лучше», — сказал Тейлор.
Ранее главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поработал волонтёром в лондонском бюро «Энфилд» и помогал доставлять предметы первой необходимости пожилым людям.
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