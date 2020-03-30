Результаты всех футбольных матчей 29 марта

Вчера, 29 марта, состоялись матчи чемпионатов Беларуси и Никарагуа, а также товарищеские встречи с участием шведских клубов.



Чемпионат Беларуси, 2-й тур

«Ислочь» — «Смолевичи» — 1:0

«Неман» — «Витебск» — 2:0

Чемпионат Никарагуа, 12-й тур

«Манагуа» — «Дирианген» — 2:1

«Эстели» — «Сабанас» — 1:0

«Реал Мадрис» — «Окотал» — 2:0

Товарищеские матчи

«Вранго» — «Книппла» — 3:1

«Ветланда» — «Виммербю» — 1:6

«Лилла Тярбю» — «Лейкин» — 3:1

«Бьёрквикс» — «Эриксбергс» — 1:12

«Сундбюбергс» — «Вастерханинг» — 3:2

«Содра Сандбю» — «Косова» — 4:3

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.