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Результаты всех футбольных матчей 29 марта

Результаты всех футбольных матчей 29 марта
Футбол / Прочие турниры 0

Вчера, 29 марта, состоялись матчи чемпионатов Беларуси и Никарагуа, а также товарищеские встречи с участием шведских клубов.

Чемпионат Беларуси, 2-й тур

«Ислочь» — «Смолевичи» — 1:0
«Неман» — «Витебск» — 2:0

Чемпионат Никарагуа, 12-й тур

«Манагуа» — «Дирианген» — 2:1
«Эстели» — «Сабанас» — 1:0
«Реал Мадрис» — «Окотал» — 2:0

Товарищеские матчи

«Вранго» — «Книппла» — 3:1
«Ветланда» — «Виммербю» — 1:6
«Лилла Тярбю» — «Лейкин» — 3:1
«Бьёрквикс» — «Эриксбергс» — 1:12
«Сундбюбергс» — «Вастерханинг» — 3:2
«Содра Сандбю» — «Косова» — 4:3

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.

Беларусь - Высшая лига. 2-й тур
29 марта 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Ислочь
Минский район
Окончен
1 : 0
Смолевичи
Смолевичи
1:0 Янсане – 9'
Беларусь - Высшая лига. 2-й тур
29 марта 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Неман
Гродно
Окончен
2 : 0
Витебск
Витебск
1:0 Кадимян – 51'   2:0 Кантария – 59' (пен)
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