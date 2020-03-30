Результаты всех футбольных матчей 29 марта

Вчера, 29 марта, состоялись матчи чемпионатов Беларуси и Никарагуа, а также товарищеские встречи с участием шведских клубов.
Чемпионат Беларуси, 2-й тур
«Ислочь» — «Смолевичи» — 1:0
«Неман» — «Витебск» — 2:0
Чемпионат Никарагуа, 12-й тур
«Манагуа» — «Дирианген» — 2:1
«Эстели» — «Сабанас» — 1:0
«Реал Мадрис» — «Окотал» — 2:0
Товарищеские матчи
«Вранго» — «Книппла» — 3:1
«Ветланда» — «Виммербю» — 1:6
«Лилла Тярбю» — «Лейкин» — 3:1
«Бьёрквикс» — «Эриксбергс» — 1:12
«Сундбюбергс» — «Вастерханинг» — 3:2
«Содра Сандбю» — «Косова» — 4:3
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.
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