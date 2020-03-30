Кейн: расстроюсь, если не обгоню Руни по голам за сборную и не стану лучшим бомбардиром
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал, что одна его целей — стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Сейчас в его активе 32 мяча за национальную команду. Лучший результат у Уэйна Руни — 53 гола.
«Я буду расстроен, если не побью сегодняшний рекорд. Я уверен в себе. Если я ещё пять-десять лет буду играть за Англию, то я очень хочу достичь этого результата. И если получится избежать травм, я обязательно этого добьюсь», — сказал Кейн в интервью Джейми Реднаппу.
Гарри Кейн дебютировал в сборной Англии в 2015 году, в матче отборочного турнира Евро-2016 с Литвой, заменив всё того же Уэйна Руни. В той встрече он забил гол спустя минуту после выхода на поле. Руни выступал за сборную с 2003 по 2018 год.
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